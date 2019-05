Gepubliceerd op | Views: 117

NEUBIBERG (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse Infineon heeft zijn leveringen van chips aan Huawei opgeschort. Dat schrijft het Japanse zakenblad Nikkei Asian Review op basis van ingewijden.

Infineon zou het risico lopen om juridisch vervolgd te worden door de Amerikanen als het zaken doet met Huawei vanwege sancties tegen het Chinese technologiebedrijf. Infineon maakt gebruik van meerdere Amerikaanse onderdelen voor het maken van zijn chips en zou hiermee onder dezelfde regels vallen als Amerikaanse bedrijven. De Verenigde Staten kondigden onlangs maatregelen aan tegen Huawei vanwege verdenkingen van spionage.

Het is nog niet duidelijk of Infineon van plan is om leveringen van chips aan Huawei te hervatten, zeggen de bronnen tegen Nikkei Asian Review. Google besloot eerder om de toegang van Huawei tot het besturingssysteem Android te beperken. De techreus zegt hiermee ook de nieuwe, strengere Amerikaanse regels voor het Chinese telecombedrijf te volgen.