'Chipbedrijven stoppen levering aan Huawei'

[quote alias=MBO id=11606688 date=201905201235]

HEEL GEVAARLIJK. ALS JE DIT BESLIST DAN WEET JE DAT JE RECHTSTREEKS INZET OP VERDER OPBOD EN DIT KAN LEIDEN TOT IETS WAT NIEMAND WIL, GEWAPEND CONFLICT.



HET ZOU MET NIET VERBAZEN ALS CHINA MILITAIR ZICH ZAL ONTPLOOIEN (GRONDTROEPEN) IN IRAN MET EEN WAARSCHUWING ERBIJ....



IN GODSNAAM WAT IS ER HIER AAN DE HAND ?





[/quote

Het is dan een oorlog zonder grondtroepen .

Met drones met afstandsbediening .