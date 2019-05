Damrak opent licht lager

Gepubliceerd op | Views: 143

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine koersuitslagen. De aandacht bleef uitgaan naar het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Beleggers vragen zich af of en wanneer de handelsbesprekingen tussen de economische grootmachten worden voortgezet.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent in de min op 556,79 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 766,86 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent. Londen won 0,1 procent.

Chipmachinemaker ASML sloot de rij bij de hoofdfondsen met een verlies van 1,8 procent. Sterkste stijger was staalproducent ArcelorMittal met een winst van 0,9 procent. In de MidKap ging vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties aan kop met een plus van 1 procent. Air France-KLM stond onderaan met een verlies van 1,8 procent. Financieel dienstverlener Intertrust (min 0,8 procent) noteerde ex-dividend.