JEDDAH (AFN/BLOOMBERG) - De olieprijzen gingen maandagochtend omhoog. Afgelopen weekend zinspeelden meerdere OPEC-leden om de geldende productiebeperking in ieder geval in stand te houden bij de aankomende vergadering van het oliekartel in juni.

De olieminister van Saudi-Arabië zei dat de voorraden nog ''in overvloed'' zijn en verder moeten krimpen. Zijn collega van de Verenigde Arabische Emiraten zei eveneens dat de OPEC meer moet doen om vraag en aanbod van olie in balans te houden. De OPEC besloot afgelopen jaar tot een productiebeperking op zo de prijzen te stutten. Kenners gaan er in doorsnee van uit dat de productiebeperking tot het einde van dit jaar gehandhaafd blijft.

De prijs van een vat Brentolie kostte 1,2 procent meer op 73,06 dollar ten opzichte van het slot op vrijdag. De Amerikaanse olie is 1,1 procent duurder en kost 63,46 dollar per vat.