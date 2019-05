Gepubliceerd op | Views: 1.144

DEN HAAG (AFN) - KPN verkoopt zijn dochteronderdeel voor datacenters NLDC aan vermogensbeheerder DWS. Er werden geen financiële details over de deal gemeld.

De opbrengst uit de transactie wordt gebruikt voor het vergroten van de operationele en financiële flexibiliteit van KPN en is afhankelijk van goedkeuring van autoriteiten. NLDC heeft zes datacenters, drie in de regio Amsterdam en bij drie regionale hotspots in Eindhoven, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN maakt de transactie deel uit van de strategie voor versimpeling van het bedrijf en de focus op de kern-ICT-diensten in Business.