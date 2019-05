Gepubliceerd op | Views: 1.586

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent maandag naar verwachting licht hoger. Ook de andere beurzen in Europa lijken met kleine koersuitslagen te beginnen. De aandacht blijft uitgaan naar het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Beleggers vragen zich af of en wanneer de handelsbesprekingen tussen de economische grootmachten worden voortgezet.

De Europese autobouwers staan mogelijk in de belangstelling. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de invoering van importheffingen op auto's uit de Europese Unie en Japan uitgesteld. Het uitstel met 180 dagen hing al in de lucht. Eerder dreigde Trump met tarieven tot wel 25 procent.

Op het Damrak kwam B&S Group met cijfers. De distributeur en groothandelsbedrijf zag de omzet in het eerste kwartaal met bijna 20 procent groeien. Daarbij profiteerde de onderneming vooral van de overname van de Amerikaanse online parfumwinkel FragranceNet.com. Het bedrijf denkt dat de omzet dit jaar verder zal groeien en dat de resultaten in lijn zullen liggen met de doelstellingen voor de middellange tot lange termijn.

Beursnotering

Lavide Holding en stamcelbedrijf Esperite zijn door beursbedrijf Euronext op het zogeheten strafbankje gezet. De noteringsmaatregel komt doordat beide beursfondsen vertraging hebben met het inleveren van het jaarverslag.

Het van oorsprong IJslandse Marel liet weten nog voor de zomer een beursnotering in Amsterdam te willen hebben. De bouwer van machines voor de verwerking van vis, vlees en kip wil tot 100 miljoen aandelen in de markt zetten. Dat komt neer op circa 15 procent van het uitgegeven aandelenkapitaal.

Ryanair

In Dublin staat Ryanair in de schijnwerpers. De Ierse prijsvechter behaalde afgelopen boekjaar fors minder winst door stevige concurrentie en overcapaciteit op de luchtvaartmarkt. Daardoor staan ticketprijzen onder druk. Qua boekingen voor de komende zomer doet Ryanair het naar eigen zeggen vooralsnog beter dan een jaar eerder.

De Europese beurzen sloten vrijdag licht lager. De AEX-index daalde 0,2 procent tot 557,91 punten en de MidKap leverde 0,7 procent in tot 767,47 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,6 procent. Londen ging een fractie omlaag. Ook Wall Street ging met verlies het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 25.764,00 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent en de technologiebeurs Nasdaq verloor 1 procent.

De euro was 1,1152 dollar waard, tegen 1,1163 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 63,50 dollar. De prijs van Brentolie steeg 1,3 procent tot 73,11 dollar per vat.