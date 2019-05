Marel bevestigt intentie beursgang Damrak

Gepubliceerd op | Views: 53

AMSTERDAM (AFN) - Het van oorsprong IJslandse Marel wil nog voor de zomer een beursnotering in Amsterdam. De bouwer van machines voor de verwerking van vis, vlees en kip deed zijn plannen maandag uit de doeken. Het bedrijf wil tot 100 miljoen aandelen in de markt zetten. Dat komt neer op circa 15 procent van het uitgegeven aandelenkapitaal.

Topman Árni Oddur Thórdarson had eerder al de Amsterdamse beursambitie van het bedrijf wereldkundig gemaakt. Door twee recente overnames is Nederland de belangrijkste markt voor Marel. Zo kocht de onderneming een pluimveeonderdeel van Stork in 2008. Verder lijfden de IJslanders vleesverwerker MPS in 2016 in.

Marel is al meer dan twintig jaar genoteerd aan de beurs van Reykjavik. Met de notering in Amsterdam wil Marel onder meer zijn bekendheid vergroten. Ook wil het bedrijf zijn kapitaalstructuur versterken. Geld dat de beursgang oplevert wordt mogelijk gebruikt voor overnames.