Gepubliceerd op | Views: 520 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De Japanse economie is in het eerste kwartaal onverwacht gegroeid. Dat bleek maandag uit overheidsdata. Waar kenners rekenden op een kleine krimp, bleek de groei uitgekomen op 2,1 procent in de periode januari tot en met maart.

Kenners noemen de cijfers enigszins misleidend. In de meetperiode daalde de import sneller dan de export. Dat wil volgens hen zeggen dat de export technisch gezien de groei van de economie aanjoeg. En een dalende import is een teken van een zwakkere lokale vraag.

Alle drie de peilers van de groei, export, kapitaaluitgaven en private consumptie, lieten een krimp zien. De uitvoer nam zelfs met 2,4 procent af, en daarmee het sterkste sinds 2015. Positieve bijdragen kwamen uit de publieke uitgaven en groeiende voorraden. "Dat zijn beiden geen tekenen van een sterke economie", aldus een econoom. Verwacht wordt dat de Japanse economie in het tweede en derde kwartaal verder zal groeien, tot een btw-verhoging in oktober. In het vierde kwartaal zal waarschijnlijk weer sprake zijn van krimp.