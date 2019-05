Ook Esperite op strafbankje Euronext

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Stamcelbedrijf Esperite is door beurshuis Euronext op het zogeheten strafbankje geplaatst. Dat komt door de vertraging die het bedrijf heeft met het inleveren van zijn jaarverslag, zo bleek maandag. Eerder al kreeg Lavide om dezelfde reden al een noteringsmaatregel.

Esperite is, net als Lavide, in handelsgroep JG gezet. Esperite kondigde enkele dagen geleden aan te verwachten dat het jaarverslag over 2018 voor het einde van juni naar buiten wordt gebracht. Eerder werd al uitstel aangekondigd, omdat boekenonderzoek rond de mogelijke verkoop van zijn onderdeel Cryo-Save aan een Poolse branchegenoot veel aandacht opeist.

De onderneming kampte ook vorig jaar met problemen rond de publicatie van zijn jaarverslag en -cijfers. Zo stelde het bedrijf de publicatie van zijn jaarrapport over 2017 meermaals uit en verschenen de cijfers over dat jaar pas in november. De verslaggeving kreeg uiteindelijk geen goedkeuring van de accountant, onder andere omdat er zorgen waren over financiële voorspellingen van Esperite.