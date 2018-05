Galapagos kondigt publicatiemijlpalen aan

Gepubliceerd op | Views: 728 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Galapagos heeft publicatiemijlpalen behaald voor wat betreft GLPG1690 in zogenoemde idiopathische pulmonaire fibrose (IPF). Dat bleek zondag.

Naast het presenteren van drie abstracts over het medicijn in ontwikkeling GLPG1690 op de American Thoracic Society Meeting (ATS) van 18 tot 23 mei in het Amerikaanse San Diego, publiceert de biotechnoloog de FLORA Fase 2a-studieresultaten in de meest recente uitgave van The Lancet Respiratory Medicine.