En natuurlijk niks in over Italie. Want stel je voor dat er iets negatiefs in dit verhaal komt. Het moet wel leuk blijven natuurlijk. Party time, all the time. www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/do... Chinezen zeggen trouwens al jaren dat ze hun markt meer openstellen. Maar tussen wat Chinezen zeggen en wat Chinezen doen zit vaak een gapend gat, Met dit akkoord zitten ze de boel gewoon te traineren. Zolang er geen harde afspraken zijn met strafmaatregelen, dan stelt dit niks voor. Ah ik zie net Mens. Consumenten zijn de grote aanjager van de economie. Ja, dat gaat goed samen met de koopkrachtdaling van 2017. www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/... Man oh man. Je blijft lachen. Nou iedereen morgen weer achter elkaar aan lopen en lekker die aandeeltjes kopen. Ik reken op jullie!