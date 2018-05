Rustige beursweek in het verschiet

Gepubliceerd op | Views: 312

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers maken zich op voor een relatief rustige beursweek na het cijfergeweld van de afgelopen weken. De beurs in Amsterdam is maandag, op tweede pinksterdag, gewoon open. Ook op veel andere beurzen in Europa en in de Verenigde Staten kan worden gehandeld, maar de agenda is vrijwel leeg. Marktkenners voorzien een dunne handel, aangezien veel handelaren een extra vrije dag nemen.

Beleggers verwerken onder meer het akkoord dat China en de VS sloten na dagenlang overleg over de handelsperikelen. China beloofde meer Amerikaanse goederen te zullen kopen. Verder zijn de partijen overeengekomen om de samenwerking op het gebied van intellectuele eigendommen te versterken. Ook worden de banden aangehaald op gebieden als energie, landbouw, gezondheidszorg, hightech-producten en financiën. Details van de plannen moeten nog worden uitgewerkt.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt komende week onder meer met cijfers over koopwoningen, consumptie door huishoudens en het consumentenvertrouwen. Ook wordt een kwartaalrapport over ontwikkelingen in de Nederlandse bouwsector gepubliceerd.

Vanuit Duitsland volgt onder meer een rapport over het ondernemersvertrouwen en de economische groei in het eerste kwartaal. In de Verenigde Staten wordt onder meer uitgekeken naar cijfers over de werkloosheid, consumentenvertrouwen en de huizenprijzen.

Verder worden Japanse import- en exportcijfers bekend. Ook de Japanse inflatie staat op de agenda. Dat laatste geldt ook voor het Verenigd Koninkrijk. Vanuit Frankrijk volgen data over de werkloosheid en ondernemersvertrouwen.

Ook blijft de almaar oplopende olieprijs voor reuring zorgen op de markten. De prijs van een vat Brentolie steeg de afgelopen tijd op de Londense termijnmarkt tot wel 80 dollar per vat, mede door het opzeggen van de Iraanse nucleaire deal door de Amerikaanse president Donald Trump en de nieuwe economische sancties tegen het land. De olieprijs wordt ook gestuwd door de lagere voorraden van ruwe olie in de Verenigde Staten en de sterkere vraag door de aantrekkende wereldeconomie.