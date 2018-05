Akkoord over laatste fase steun aan Grieken

Gepubliceerd op | Views: 50 | Onderwerpen: Griekenland

ATHENE (AFN/BLOOMBERG) - Griekenland heeft met zijn crediteuren een akkoord bereikt over een reeks hervormingen. Deze moet het land doorvoeren om de laatste fase van het steunprogramma af te ronden. Dit is weer een belangrijke mijlpaal om het programma te verlaten en een deal te sluiten over schuldverlichting.

Volgens de Europese Commissie zullen de ministers van Financiën van de eurolanden zich hier tijdens de eurogroep op 24 mei over buigen. Dan wordt ook gesproken over de aanpak van de schuldenberg van 320 miljard euro.

Volgens de Commissie is er een technisch akkoord bereikt over een geheel van hervormingen die nodig zijn om de vierde herziening van het programma van het Europese stabiliteitsmechanisme (ESM) af te ronden. In de overeenkomst staat dat Athene nog eens 88 hervormingen moet doorvoeren in ruil voor een nieuwe tranche geld.

Volgens bronnen gaat het om een storting in juli die zo'n 10 tot 12 miljard euro kan bedragen. Het zal de laatste storting zijn. Op 20 augustus zou Griekenland het steunprogramma verlaten en weer op eigen benen staan.