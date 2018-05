China belooft meer goederen uit VS te kopen

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De kou tussen China en de Verenigde Staten lijkt enigszins uit de lucht nu de Chinezen plechtig hebben beloofd meer Amerikaanse goederen te zullen kopen. Dat verklaarden de partijen na dagen van overleg in Washington om een einde te maken aan de handelsspanningen tussen de twee landen.

Bedragen werden in een gezamenlijke verklaring niet genoemd. Ook over een eerdere opmerking van een economisch adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, die zei dat China bereid is het handelsoverschot met de VS met 200 miljard dollar in te perken, werd met geen woord gerept. Dit laatste werd door Peking overigens ontkend.

Volgens het Chinese persbureau Xinhua zouden de gesprekken met de Amerikanen zijn afgesloten met de belofte om elkaar niet over en weer met importtarieven om de oren slaan. Verder zijn de partijen overeengekomen om de samenwerking op het gebied van intellectueel eigendom te versterken. De Amerikanen zeiden dat China ,,relevante wijzigingen" aanbrengt in wet en regelgeving, waaronder octrooirechten.

Win-winsituatie

Ook worden de banden aangehaald op gebieden als energie, landbouw, gezondheidszorg, hightech-producten en financiën. De Chinese delegatie bestempelde de reis naar de VS ,,positief, pragmatisch, constructief en productief", waarbij sprake was van een win-winsituatie.

Volgens de Amerikanen zijn de Chinezen akkoord met ,,een zinvolle toename" van de export van Amerikaanse landbouw en energie. Het Witte Huis zei verder dat een team naar China wordt gestuurd om de details uit te werken.