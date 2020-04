Wall Street op verlies, terwijl olieprijs verder keldert

quote: Wolff in schaapskleren schreef op 20 april 2020 19:54:

WTI beneden 2 USD??? Waarom gaan de olie-aandelen dan niet nog veel harder omlaag (net als de rest van de beurs mi zou moeten dalen)?? Iemand een idee? Ook de Brent prijzen liggen nog veeeel hoger en zouden mee moeten dalen als er op deze wereld markt barrels voor < 2 USD verkocht worden.

Vandaag verloopt de betreffende NYMEX future. De prijs die je ziet is voor de MAY20 Future die vandaag moet worden voldaan. Wie niet verkoopt moet de olie aannemen, maar er is geen opslagcapaciteit beschikbaar, dus nieman wil de troep hebben.Morgen wordt lijkt me gewoon weer overgeschakeld op de JUN20 future. Die wordt momenteel gewoon geprijsd op 22 dollar.Nasdaq groen btw. Niks aan de hand. Ook zonder economie kunnen we stijgen. up Up UP!