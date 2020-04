Prijs Amerikaanse olie keldert tot onder de 1 dollar

quote: Hangyodon schreef op 20 april 2020 19:56:

Ja raar de beurs veert gewoon op.

Ja raar de beurs veert gewoon op.

Wel misschien niet raar wanneer overheden via centrale banken al wekenlang bijna alle overblijvende aandelen opkopen. Dit heeft in japan al geleid tot de overheid als eigenaar van 55% van de NIkkei, en zal op korte termijn ook in de EU en VS leiden tot een overheid die meer dan de helft van de aandelen heeft met via de centrale banken gedrukt geld uit het niets.Dit is helemaal geen probleem overigens want geld kan tot in het oneindige uit het niets gecreeërd worden en schulden kunnen tot in het oneindige oplopen.