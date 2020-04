Prijs Amerikaanse olie keldert tot minder dan 9 dollar

quote: shutterspeedy schreef op 20 april 2020 19:12:

Wie kan uitleggen hoe dit nu precies gezien moet worden?

Is dit een aflopende optie O.i.d ?

Precies, wie morgen nabeurs een future in handen heeft krijgt in mei een vat geleverd. Normaal wordt e.e.a. dan financieel afgehandeld maar omdat er nu niemand olie moet hebben gaat dat niet. Dus dan is het aan jou om uit te vogelen hoe je het goedje in ontvangst gaat nemen. Heb eigenlijk geen idee wat er gebeurt als je afstand zou willen doen recht om vaten olie te ontvangen waar je al voor betaald hebt. Misschien komt er dan een grote tankwagen voorrijden die het in je tuin stort ofzo. In ieder geval probeert iedereen dat nu te voorkomen dus de prijs gaat naar 0.De USA staat op het punt om in zijn eigen schalieolie te verzuipen momenteel. (rest vd wereld heeft dit acute leveringsprobleem niet zo daarom blijft brent aardig liggen)