Prijs Amerikaanse olie keldert tot minder dan 9 dollar

NEW YORK (AFN/AFP/BLOOMBERG) - De prijs van een vat Amerikaanse olie is maandag ruimschoots gehalveerd, iets wat in decennia niet meer is voorgekomen. Door de prijsval was een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) aan het begin van de avond (Nederlandse tijd) minder dan 9,00 dollar waard. Sinds de jaren tachtig was Amerikaanse olie niet zo goedkoop.

De aanhoudende daling van de olieprijs wordt vooral veroorzaakt doordat de vraag naar olie is gekelderd door de coronacrisis. Daarnaast zorgde een prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland op de oliemarkt voor veel meer aanbod van de brandstof.

Ook de prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, ging maandag omlaag, maar wel beduidend minder hard. Die graadmeter zakte met ruim 5 procent tot 26,63 dollar.

De OPEC, Rusland en andere olieproducerende landen kwamen eerder deze maand overeen de productie met bijna 10 miljoen vaten per dag te verlagen om zo de prijzen op te krikken. Maar dat heeft nog weinig effect gehad.