WDP laat aandeelhouders vooraf stemmen

Gepubliceerd op | Views: 155

BRUSSEL (AFN) - Het Belgische logistieke vastgoedfonds WDP heeft besloten om zijn aandeelhoudersvergadering op 29 april door te laten gaan, maar dan achter gesloten deuren en dus zonder fysieke aanwezigheid van aandeelhouders. In verband met het nieuwe coronavirus kunnen aandeelhouders hun rechten uitsluitend uitoefenen door voorafgaand te stemmen of een volmacht te verlenen.

Het stellen van vragen gaat per brief of via email. Die moeten al eerder binnen zijn. De schriftelijke antwoorden op deze vragen zullen zo snel als mogelijk bekend gemaakt worden op de website van WDP en dit uiterlijk op 29 april 2020 vóór de stemming.