BAM aan de slag met logistiek centrum op vliegbasis Leeuwarden

LEEUWARDEN (AFN) - Bouwconcern BAM mag aan de slag met het ontwerpen en bouwen van het Integraal Logistiek Centrum op vliegbasis Leeuwarden. Daarover hebben het Rijksvastgoedbedrijf en BAM Bouw en Techniek digitaal een contract getekend.

Vliegbasis Leeuwarden is een van de twee F-16 MOB’s van de Koninklijke Luchtmacht en tevens thuisbasis van de F-35 Lightning II-gevechtsvliegtuigen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met gebouwarchitect cepezed, landschapsarchitect Hosper en abtWassenaar die verantwoordelijk is voor de constructieve onderbouwing, bouwfysica en brandveiligheid. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

BAM is al gestart met de voorbereidingen voor de ontwerpfase. Als het technisch ontwerp in het eerste kwartaal van 2021 gereed is, start de bouw in het voorjaar van 2021. De beoogde oplevering staat gepland in juni 2022.