Wall Street omlaag na kelderen olieprijs

Wat wil je nou... olie naar all time low.... ontslagen all time up.... Een wereld economie die voor de corona crisis op weg was naar recessie. Negatieve rente en een totale schuldenberg van honderden triljoenen die never en nooit nog terug te betalen zijn en dan nog maar niet te spreken over 1,5 quadriljoen aan derivaten wereldwijd. Ongelimiteerd geld creëren tegen geen enkel onderpand.



Mensen hoe blind moet je zijn dat de beurzen al jarenlang gemanipuleerd zijn. Er is toch geen enkele logica meer.

Vroeger zou een beurs crashen met wat de olieprijs nu doet en met alleen in Amerika in 1 maand tijd 23 miljoen werklozen.