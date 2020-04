Duizenden banen op de tocht bij Norwegian Air om corona

Gepubliceerd op | Views: 52

OSLO (AFN/RTR) - Bij de Noorse prijsvechter Norwegian Air staan vanwege de coronacrisis zo'n 4700 banen op de tocht. Het gaat om uitzendkrachten en vast personeel in Europa en de Verenigde Staten. Vaste medewerkers komen van de Zweedse en Deense onderdelen van de luchtvaartmaatschappij, die een faillissement hebben aangevraagd.

Norwegian Air zegde de contracten voor het inhuren van uitzendkrachten in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Finland en de Verenigde Staten op. Daarnaast worden in Zweden en Denemarken de contracten van werknemers beëindigd vanwege het aanstaande faillissement. Volgens Norwegian Air was er in die landen geen andere keuze vanwege onvoldoende overheidssteun. In totaal komen 1571 piloten en 3134 stewards en stewardessen mogelijk zonder werk te zitten.

Zo'n tweeduizend banen in Noorwegen, Frankrijk en Italië worden niet geraakt.

Norwegian Air voert vanwege reisverboden en de sluiting van grenzen door het coronavirus bijna geen vluchten meer uit. De prijsvechter komt daardoor in een situatie waar de omzet weggevallen is maar verplichtingen zoals de betaling van salarissen gewoon doorlopen.