Heineken doet aandeelhoudersvergadering digitaal

Gepubliceerd op | Views: 203 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Bierbrouwer Heineken houdt zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering vanwege de coronacrisis dit jaar digitaal. De bijeenkomst van donderdag is voor aandeelhouders via een videoverbinding te volgen.

Vragen kunnen vooraf via de mail worden ingediend. Aandeelhouders die dat gedaan hebben worden tijdens de vergadering in de gelegenheid gesteld om vervolgvragen te stellen. Ook stemmen moet vooraf gebeuren. Dat gaat per volmacht.

Voor de aandeelhoudersvergadering van Heineken Holding, dat een meerderheidsbelang in Heineken bezit, gelden dezelfde spelregels.