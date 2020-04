Gepubliceerd op | Views: 2.717 | Onderwerpen: energie

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan maandag naar verwachting beduidend lager openen, na de winsten op vrijdag. De oliesector op Wall Street staat onder druk door de sterke val van de prijs van Amerikaanse olie. Verder blijven beleggers de ontwikkelingen rond de coronacrisis volgen en gaat de aandacht uit naar kwartaalresultaten van bedrijven.

De prijs van een vat Amerikaanse olie kelderde met meer dan een derde tot ruim 11 dollar vanwege zorgen over overaanbod en zwakke vraag. Dat is het laagste niveau sinds 1998. Die daling is de grootste sinds zeker 1982. Olie- en gasproducenten ExxonMobil, ConocoPhillips en Chevron staan voorbeurs in het rood.

Oliedienstverlener Halliburton leed in het eerste kwartaal verlies en zet het mes in de bestedingen om de malaise in de olie-industrie door de coronacrisis. Het bedrijf vreest dat de activiteit in de Amerikaanse schaliesector dit jaar zal krimpen. Branchegenoten Schlumberger en Baker Hughes kwamen eerder al met miljardenafschrijvingen.

DuPont

Chemieconcern DuPont trekt vanwege de coronacrisis zijn vooruitzichten voor dit jaar in en publiceerde voorlopige cijfers over het eerste kwartaal. DuPont ziet veel onzekerheid in bepaalde eindmarkten. Daarnaast heeft het bedrijf extra financiering geregeld om de crisis door te komen.

Aan het cijferfront komen deze week onder meer technologieconcern IBM, onlinevideodienst Netflix, frisdrankproducent Coca-Cola, creditcardmaatschappij American Express, uitzender Manpower en luchtvaartconcern Delta Air Lines met berichten. Daarnaast komen er gegevens over bijvoorbeeld de industriële bedrijvigheid, de woningmarkt en het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten, net als de wekelijkse uitkeringsaanvragen.

De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag 3 procent hoger op 24.242,49 punten. De brede S&P 500 won 2,7 procent tot 2874,56 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,4 procent tot 8650,14 punten.