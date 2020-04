'Coronavirus raakt bierverkopen Heineken'

Gepubliceerd op | Views: 932 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Heineken voelde de uitbraak van het nieuwe coronavirus vorig kwartaal in de resultaten. Analisten rekenen in doorsnee op lagere bierverkopen vergeleken met een jaar terug, laat een consensus op de website van de bierbrouwer zien. Ook voor het hele jaar worden nu lagere bierverkopen geraamd. Verder staat de toelichting van topman Jean-François van Boxmeer op de resultaten in de schijnwerpers. Hij doet dat woensdag voor de laatste keer voor zijn vertrek bij de onderneming, waar hij vijftien jaar aan het roer stond.

Heineken waarschuwde zelf onlangs dat de verkoop van bier in het eerste kwartaal vanwege de pandemie met 2 procent lager uitkomt. De situatie in het tweede kwartaal zal alleen maar verder verslechteren, zo klonk het. Daarom trok het Nederlandse drankconcern alle eerder gemelde prognoses, zoals een omzetstijging, voor het boekjaar 2020 in. Heineken denkt dat vooral de wereldwijde economische neergang zijn weerslag zal hebben op de bierverkopen.

Heineken verkocht waarschijnlijk 2,8 procent minder bier vorig kwartaal, voorspelt de consensus. Daarbij daalde het volume het sterkst in Europa. Daar schatten de analisten een negatieve groei van 4,6 procent in. Azië, een belangrijke markt voor Heineken, had met min 2,7 procent de op een na sterkste volumekrimp. In Noord- en Zuid-Amerika blijft de neergang beperkt tot min 1,9 procent, ramen de marktvorsers.

Coronavirus

Volgens kenners bij Bloomberg Intelligence zal de impact van het coronavirus in het eerste kwartaal qua absolute aantallen meevallen. Normaal gesproken is dat het rustigste kwartaal. Wel is het zaak om te letten hoe het merk Heineken het deed vergeleken met de premium-merken. De speciaalbieren worden vaker in restaurants en bars besteld, die nu in veel landen zijn gesloten. Mensen kunnen die bieren alsnog in supermarkten kopen, maar de winstmarge daar is doorgaans lager, aldus de analisten.

Het is al bekend dat Van Boxmeer zijn stokje overdraagt aan Dolf van den Brink. Hij leidt momenteel de activiteiten van de brouwer in Azië. Van den Brink, die al ruim twee decennia voor de bierbrouwer werkt, wordt op de algemene aandeelhoudersvergadering van 23 april voorgedragen als bestuurslid. Op 1 juni begint hij aan zijn nieuwe aanstelling.