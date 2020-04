Vopak onderzoekt mogelijkheid dataopslag op zee in Singapore

Gepubliceerd op | Views: 991

SINGAPORE (AFN) - Tankopslagbedrijf Vopak gaat onderzoeken of een drijvende dataopslag aan de kust van Singapore gerealiseerd kan worden. Daarvoor heeft het bedrijf een intentieverklaring getekend met het Australische Toll Group en het Singaporese Keppel Data Centers.

Het idee is dat de opslag aangesloten wordt op een speciale infrastructuur, die met vloeibaar gemaakt aardgas (lng) wordt aangedreven. Maar ook een minder vervuilende versie met waterstof wordt onderzocht. Verder is het voordeel van de opslag op zee dat de lagere temperatuur van het water gebruikt kan worden voor verkoeling. Het koel houden van opslag kost veel energie, in het bijzonder in een tropische klimaat zoals in Zuidoost-Azië.

Singapore heeft nog geen drijvende dataopslag. Voor een metropool die dicht bevolkt is, zou dat veel ruimte op land schelen.