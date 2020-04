'Minder omzet voor AkzoNobel door coronacrisis'

Gepubliceerd op | Views: 401

AMSTERDAM (AFN) - Verfproducent AkzoNobel heeft in het eerste kwartaal waarschijnlijk minder omzet in de boeken gezet dan een jaar terug. Dat voorspellen analisten in doorsnee, blijkt uit een consensus van hun schattingen op de website van AkzoNobel. Het beursgenoteerde fonds kampt met onvoorspelbare en lagere vraag uit de markt vanwege de coronapandemie.

Topman Thierry Vanlancker zei recentelijk dat het virus duidelijk zijn sporen nalaat bij het bedrijf. Ook diverse maatregelen van overheden wereldwijd om de verspreiding van het virus in te dammen, zitten de prestaties van AkzoNobel in de weg. Vanwege de onzekerheid trok AkzoNobel zijn financiële prognoses voor dit jaar in. Daarnaast zal ook het eerder ingezette herstructureringsplan over een langere periode worden uitgesmeerd.

AkzoNobel behaalde vorig kwartaal naar verwachting een omzet van ruim 2 miljard euro, laat de consensus zien. In het eerste kwartaal van vorig jaar waren de opbrengsten nog gelijk aan bijna 2,2 miljard euro. AkzoNobel deed begin 2020 zijn nieuwste ambities uit de doeken om de komende jaren harder te groeien dan de markt. Dat was nog voordat het coronavirus een pandemie werd en lockdowns in vele landen werden aangekondigd.

Verbetering

Voor nettowinst rekenen de analisten wel op een verbetering. Die komt naar verwachting uit op bijna 98 miljoen euro. In dezelfde periode in 2019 resteerde er 65 miljoen euro over onder de streep. AkzoNobel beloofde in reactie op de coronacrisis om waar het kan in de kosten te snijden. Dat kan bijdragen aan de betere winstgevendheid, schrijven marktvorsers bij KBC Securities. Zij wijzen ook op lagere grondstofprijzen, die een financiële opsteker zijn voor het verfconcern.

Verder zullen de verwachtingen voor de komende maanden bij de handelsupdate, die woensdag voorbeurs komt, centraal staan. De grote vragen zijn hoe snel de situatie in China herstelt, na de lockdown in het eerste kwartaal, en wanneer de sterkste impact van de pandemie wordt verwacht. Daarnaast is er veel aandacht voor het dividend, dat in april uitbetaald zou moeten worden. Akzo heeft in tegenstelling tot veel andere bedrijven de winstuitkering nog niet geschrapt.