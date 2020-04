'Meer mogelijkheden en meer stress voor Basic-Fit'

Grootste piekmomenten in clubs zijn veelal in de avonden waar veel jongeren op af komen. Overdag hebben zij andere verplichtingen (studie, stage, etc.). Je kan stellen dat het openen van de sportclubs gedurende de lockdown zou zorgen voor een spreiding van leden gedurende de dag. Echter zit je inderdaad met een grotere minimale afstand van 1,5m bij sportende mensen en is er ook bewezen dat sportclubs besmettingshaarden zijn.



Sportclubs hebben veelal leden met jaarabonnementen, de inning van maandelijkse gelden is gepauzeerd en de abonnementen worden verlengd in aantal dagen gelijk aan de lengte van de sluiting van de sportscholen.



Ondertussen hebben de clubs nog wel kosten en het potje geraakt dan leeg. Zoals Basic Fit aangeeft vertragen de groeiplannen met 1,5 tot 2 jaar bij een lockdown van 3 maanden, laat staan 6 (niemand weet immers wanneer dit eindigt).



Dit betekent simpelweg dat de prognoses voor de komende periode de prullenbak in kunnen waardoor de waarde van het aandeel drastisch daalt. Daarnaast dreigt een nieuwe aandelenemissie. Basic Fit is hard gegroeid de afgelopen jaren, maar de schulden zijn ook explosief gestegen (mede door hoge investeringen waar nu minder rendement uitgehaald kan worden). Positief punt is wel dat de kasstromen ontzettend verbeterd zijn de afgelopen jaren. Ik vind een koersdoel van € 28 dan wel erg hoog met de huidige situatie.