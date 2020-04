'Meer mogelijkheden en meer stress voor Basic-Fit'

quote: Jopie1962 schreef op 20 april 2020 10:47:

[...]



Zit jij short of zo?

Alles beneden 25 is te laag, veel te laag, want straks is het corona-gebeuren voorbij, en is het weer stervensdruk bij de sportscholen.

ten eerste, ziet u het al voor zich dat ze zonder nieuwe regels weer open mogen?het is al aangetoond dat bij sportende mensen veel grotere afstanden nodig zijn dan 1,5m + wie wil nu die vieze zweterige apparaten aanraken van de voorganger.Categorie smetvrees zal wel flink toenemen.In de zomer sporten in het algemeen sowieso minder mensen binnen, dus een zomerdip in aantal leden is er sowieso en nu helemaal vanaf maart.Daarnaast was basic fit markt kopen en niet zozeer winst maken. Ofwel veel schulden aangegaan en tja dat kan best gaan wringen als dit nog een half jaar aanhoudt, wat niet eens zo heel gek is.