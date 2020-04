'Intrekken prognoses AMG geen verrassing'

quote: stockholder schreef op 20 april 2020 10:30:

ik sta iedere keer weer versteld waarom ING bij meerdere fondsen -naar mijn mening- onrealistische hoge koersdoelen aanhoudt.

Wellicht wel een eerlijk koersdoel.Menig ander komt met een hoog koersdoel als de stijging naar het betreffende koersdoel al geweest is of bijna in zicht is en andersom een verlaging van een koersdoel als de koers hier al bijna op of zelfs onder staat.