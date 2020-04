'Philips goed gepositioneerd voor periode na corona'

Gepubliceerd op | Views: 931

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Philips is goed gepositioneerd voor de periode na de coronacrisis, gezien de hoop bij het bedrijf op groei in de tweede helft van dit jaar. Dat meldde Bernstein in een reactie op de cijfers.

Volgens Bernstein waren voordelen en nadelen te zien door de coronacrisis voor Philips. Er werd geprofiteerd van een sterke vraag naar medische apparatuur zoals beademingssystemen, maar was er een flinke daling bij de verkoop van persoonlijke verzorgingsproducten. De omzet viel volgens Bernstein wat hoger uit dan verwacht, maar de operationele marge was wat tegenvallend, al is de consensus mogelijk niet heel betrouwbaar door de lage hoeveelheid schattingen, zei de zakenbank.

ING zei dat Philips met een wisselend handelsbericht kwam. De sterke orderontvangst is geen verrassing omdat het al duidelijk was dat er grote vraag was naar medische apparatuur, aldus de bank. Het advies is hold, met een koersdoel van 37 euro.

Het aandeel Philips noteerde maandag omstreeks 09.40 uur een plus van 4,5 procent op 39,13 euro.