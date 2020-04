Gepubliceerd op | Views: 877 | Onderwerpen: Portugal

AMSTERDAM (AFN) - Altice Europe heeft het glasvezelonderdeel Fastfiber in Portugal opgericht. Dat is een samenwerkingsverband met de Amerikaanse bank Morgan Stanley.

Altice verkocht vorig jaar via zijn Portugese dochteronderdeel Meo een belang van bijna 50 procent in Altice Portugal FTTH aan Morgan Stanley Infrastructure Partners. De verkoop van het minderheidsbelang leverde Altice bijna 1,6 miljard euro in contanten op.

Fastfiber wordt gewaardeerd op 4,6 miljard euro.