Curetis verdwijnt begin mei van Amsterdamse beurs

Suske/ Dit nieuws komt toch niet over als 'n verassing .Stond al op 20/01 in de krant De Tijd te lezen. Als centjesaandeel kent Curetis wel vaker grote schommelingen. We geven ook mee dat het aandeel van Euronext verdwijnt. Curetis wordt binnenkort overgenomen door zijn Amerikaanse sectorgenoot OpGen en zal vanaf dan enkel nog op Nasdaq noteren