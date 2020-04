Gepubliceerd op | Views: 871

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnoloog Curetis heeft op 4 mei zijn laatste handelsdag op de beurs in Amsterdam. Dat heeft het Duitse bedrijf, dat samen is gegaan met zijn Amerikaanse branchegenoot OpGen, bekendgemaakt.

Hoewel Curetis de overnemende partij is, is de samensmelting juridisch vormgegeven als een van Curetis door OpGen. De acquisitie werd begin deze maand afgerond. Door de samenvoeging is een bedrijf ontstaan dat in 2019 goed was voor een gecombineerde pro forma-omzet van 6 miljoen dollar.