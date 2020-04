Gepubliceerd op | Views: 494

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag licht hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen gingen iets verder omhoog na de stevige winstbeurt op vrijdag. Beleggers bleven vooral gespitst op de ontwikkelingen rond de coronacrisis en de geleidelijke versoepeling van de lockdown in sommige Europese landen. Op het Damrak werden de handelsberichten van de AEX-bedrijven Philips en IMCD goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,5 procent in de plus op 508,25 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 686,83 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent.

Philips won ruim 3 procent en ging aan kop bij de hoofdfondsen. Het zorgtechnologiebedrijf zag de omzet en winst in het eerste kwartaal dalen als gevolg van het coronavirus. Wel kreeg het bedrijf fors meer orders binnen voor professionele producten, waaronder beademingsapparatuur en beeldvormingsapparatuur. In de tweede jaarhelft hoopt Philips wel weer te kunnen groeien.

IMCD steeg 1,8 procent. De chemicaliëndistributeur boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst ondanks beperkingen vanwege de coronacrisis. Het bedrijf geeft aan dat het nog moeilijk is om in te schatten wat de impact van de uitbraak op de prestaties in de komende maanden gaat worden. Het Rotterdamse bedrijf zegt wel open te kunnen blijven, zelfs in de meest strenge lockdowns.