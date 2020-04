Gepubliceerd op | Views: 1.703 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Producenten en importeurs van veel artikelen waarop de Verenigde Staten importheffingen hebben ingesteld, hoeven die tarieven voorlopig niet te betalen. Vanwege de coronacrisis mogen ondernemingen hun betaling met maximaal negentig dagen uitstellen, heeft de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin bekendgemaakt.

De stap is bedoeld om bedrijven de kans te geven hun geld te gebruiken om de economische gevolgen van de aanpak van de coronapandemie het hoofd te bieden. "Dit zal Amerikaanse banen beschermen en bedrijven door deze tijd heen helpen", aldus Mnuchin.

Het uitstel wordt niet gegeven voor importheffingen die bedoeld zijn om dumping tegen te gaan of tarieven die zijn ingesteld in de handelsoorlog met China. Ook de tarieven die de VS op Europese producten in rekening brengen als tegenmaatregel voor staatssteun die vliegtuigfabrikant Airbus kreeg moeten nog gewoon worden afgedragen.