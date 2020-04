EU-commissaris: 1,5 biljoen nodig tegen coronacrisis

quote: piet053 schreef op 20 april 2020 08:52:

Alle overheden gehele EU ,strooien met miljarden ....... kan iemand mij eens vertellen waar ze die vandaan toveren ? Wie kan dat en moet dat gaan betalen ?

Grofweg de mensen die na deze crises (dit is immers pas de eerste lock down) nog belasting betalen uit betaald werk / toegevoegde waarde scheppen.Dus de werkenden betalen voor de ouderen - en wel dubbel: zorgkosten rijzen de pan uit (zelf kan ik er nu ook geen gebruik van maken) en economie naar de knoppen. Dat voor additionele 0.6 % vd bevolking. Immers, 2,000 extra doden per week (cijfers tot nu toe onder huidige besmettingscijfers) maakt 100,000 / jaar..Dat is een keuze, een hele dure keuze, waarvan we de uitkomst in de toekomst zullen merken. Gaan hierdoor echt veel levens worden gered, of waren de zwakkeren anders ook snel overleden? Duivels dilemma, wat helaas nog niet door iedereen als een dilemma, of keuze, wordt ervaren.Maar betalen zullen de werkenden!