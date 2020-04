'Licht hoger begin voor Amsterdamse beurshandel'

Gepubliceerd op | Views: 2.886

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent maandag waarschijnlijk licht hoger. Ook de andere Europese beurzen gaan naar verwachting wat verder omhoog na de stevige koerswinsten op vrijdag. Beleggers blijven vooral gespitst op de ontwikkelingen rond de coronacrisis. Op het Damrak kwamen de AEX-bedrijven Philips en IMCD met kwartaalcijfers.

Ook gaat de aandacht uit naar de oliemarkt. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte onder de 15 dollar. Dat is het laagste niveau in twee decennia en komt vooral doordat de vraag naar olie is gekelderd door de coronacrisis en vanwege een prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland. Een vat Amerikaanse olie kostte 18,5 procent minder op 14,90 dollar. Brentolie daalde minder hard met 3 procent tot 27,23 dollar.

Zorgtechnologiebedrijf Philips zag de omzet en winst in het eerste kwartaal dalen als gevolg van het coronavirus. Wel kreeg het bedrijf fors meer orders binnen voor professionele producten, waaronder beademingsapparatuur en beeldvormingsapparatuur. In de tweede jaarhelft hoopt Philips wel weer te kunnen groeien.

Meer omzet

Chemicaliëndistributeur IMCD boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst ondanks beperkingen vanwege de coronapandemie. Het bedrijf geeft aan dat het nog moeilijk is om in te schatten wat de impact van de uitbraak op de prestaties in de komende maanden gaat worden. Het Rotterdamse bedrijf zegt open te kunnen blijven, zelfs in de meest strenge lockdowns.

Advanced Metallurgical Group (AMG) kondigde aan zijn prognose voor dit jaar in te trekken. Volgens de metalenspecialist is het door de coronacrisis moeilijk om in te schatten wanneer omzetten gerealiseerd zullen worden. Zodra de markt stabiliseert zal het bedrijf met nieuwe verwachtingen komen. AMG, dat begin volgende maand met cijfers komt, geeft verder aan er zelf goed voor te staan.

Schijnwerpers

Ook Air France-KLM staat in de schijnwerpers. KLM ziet af van de beoogde verhoging van het variabele loon van topman Pieter Elbers. Tijdens de komende aandeelhoudersvergadering stond op de agenda dat deze langetermijnbeloning omhoog zou gaan van 75 procent naar maximaal 100 procent van Elbers' basissalaris van 525.000. Maar vanwege de onrust die is ontstaan door het voorstel is het punt nu van de agenda geschrapt.

Vliegtuigmaker Airbus stuurt tijdelijk 3000 personeelsleden van zijn Franse fabrieken naar huis. Vanwege de virusuitbraak is er zeker tot half mei geen werk voor de werknemers, ook omdat er volgens het bedrijf geen mogelijkheid is om personeel op de werkvloer voldoende ruimte te geven om volgens de richtlijnen van social distancing te werken.

De euro was 1,0845 dollar waard, tegen 1,0879 dollar op vrijdag.