IMCD voert resultaten op ondanks beperkingen corona

ROTTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD heeft in het eerste kwartaal van dit jaar hogere resultaten behaald ondanks beperkingen vanwege de coronacrisis. Het bedrijf geeft aan dat het nog moeilijk is om in te schatten wat de impact van de uitbraak op de prestaties in de komende maanden gaat worden.

De omzet nam met 6 procent toe tot 748,8 miljoen euro en het operationele resultaat klom met 11 procent tot 70,9 miljoen euro ten opzichten van een jaar eerder. De onderliggende nettowinst bedroeg 50,2 miljoen euro. Dat was 44,5 miljoen euro een jaar geleden.

Topman Piet van de Slikke spreekt van sterke resultaten, met hogere winstgevendheid in alle regio's. Het Rotterdamse bedrijf zegt open te kunnen blijven, zelfs in de meest strenge lockdowns. IMCD heeft er vertrouwen in dat het bedrijfsmodel sterk is met een sterke financiële positie om toekomstige groeikansen na te jagen.