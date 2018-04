Takeda verhoogt bod op Shire

Gepubliceerd op | Views: 279

OSAKA (AFN/BLOOMBERG) - De Japanse farmaceut Takeda heeft zijn bod op zijn Iers-Britse branchegenoot Shire opnieuw verhoogd. Het bedrijf wil nu 47 pond per aandeel neerleggen voor Shire. Daarvan bestaat 21 pond uit cash en de resterende 26 pond uit nieuwe aandelen Takeda.

Het is het vierde bod van Takeda op Shire, dat de eerdere drie als te laag afwees. Toen ging het om achtereenvolgens 44 pond per aandeel, 45,50 pond per aandeel en 46,50 pond er aandeel. Vooral het gedeelte in cash is in dit vierde bod flink verhoogd.

Het nieuwe bod betekent een toeslag van circa 58 procent boven de slotkoers van Shire op 23 maart. Dat was de laatste handelsdag voordat geruchten over interesse van Takeda de kop opstaken.

Takeda is er veel aan gelegen om zijn medicijnenportfolio te versterken. Een overname van Shire zou de positie op het gebied van middelen tegen gastro-intestinale aandoeningen en aandoeningen aan het zenuwstelsel verbeteren. Shire maakte ook middelen tegen kanker, maar verkocht die tak maandag voor 2,4 miljard dollar aan het Franse Servier.