Economisch vertrouwen eurozone stijgt weer

BRUSSEL (AFN) - Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in april gestegen. Dat meldde de Europese Commissie op basis van een voorlopig cijfer.

De graadmeter waarmee de commissie het vertrouwen meet, ging van 0,1 in maart naar 0,4 deze maand. In maart was het consumentenvertrouwen nog stabiel gebleven. Economen rekenden in doorsnee op een daling naar min 0,1.

In de gehele Europese Unie daalde het consumentenvertrouwen. Hier was sprake van een score van min 0,8, waar dat in maart nog min 0,3 was.