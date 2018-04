Gepubliceerd op | Views: 1.465 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Air France-KLM was vrijdagmiddag de meest opmerkelijke beweger op de beurs in Amsterdam. De koers van het luchtvaartconcern zakte behoorlijk weg nadat bekend werd dat topman Jean-Marc Janaillac zijn lot heeft verbonden aan een stemming onder het personeel van Air France. Andere grote verliezers op het Damrak waren ASMI en Wessanen, die met tegenvallende kwartaalcijfers zijn gekomen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde omstreeks 16.00 uur 0,1 procent lager op 550,78 punten. Bij de hoofdfondsen noteerden KPN, Aalberts en Vopak ex-dividend. De MidKap daalde 0,9 procent tot 794,10 punten. De beurzen in Parijs en Londen wonnen tot 0,4 procent, Frankfurt leverde juist 0,1 procent in.

Air France-KLM ging 4 procent omlaag bij de middelgrote fondsen. Het personeel is gevraagd zijn mening te geven over de plannen van het bedrijf voor een loonsverhoging. ,,Air France moet uit deze impasse komen. Ik roep iedereen op zijn stem te laten horen en ik zal persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de uitkomst van deze stemming'', verklaarde Janaillac.

Koersval

ASM International (ASMI) bungelde evenwel onderaan de MidKap met een koersval van 7,5 procent. De toeleverancier aan de chipindustrie boekte in het eerste kwartaal minder omzet. Ook nam de nettowinst flink af.

Bij de kleinere bedrijven raakte Wessanen 3,4 procent kwijt. De natuurvoedingsproducent behaalde afgelopen kwartaal fors minder winst. Het moederbedrijf van onder meer Zonnatura was naar eigen zeggen meer geld kwijt aan promotie en advertenties.

Beurswaarde

In Stockholm kreeg Ericsson er daarentegen bijna 19 procent aan beurswaarde bij na positieve cijfers van het Zweedse netwerkbedrijf. Het was de grootste koerswinst sinds 2008. Het Britse levensmiddelenconcern Reckitt Benckiser verloor 3,4 procent in Londen na een tegenvallende omzetgroei in het afgelopen kwartaal.

Een tweet van de Amerikaanse president Donald Trump zorgde verder voor beroering in de oliesector. Trump liet weten kunstmatig hoge olieprijzen niet langer te accepteren. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,2 procent tot 67,50 dollar. Brentolie werd eveneens 1,2 procent goedkoper op 72,88 dollar per vat. De euro was 1,2268 dollar waard, tegen 1,2342 dollar een dag eerder.