'Wall Street opent licht in het rood'

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York staan vrijdag naar verwachting voor een licht lagere opening. De stemming op Wall Street wordt vooral beïnvloed door de kwartaalcijfers die enkele grote bedrijven presenteren. Een tweet van de Amerikaanse president Donald Trump zorgt voor beroering in de oliesector. Trump liet weten kunstmatig hoge olieprijzen niet langer te accepteren.

General Electric (GE) staat naar verwachting een koersstijging te wachten. Divisies voor luchtvaart en gezondheid leverden het industrieel concern het afgelopen kwartaal meer omzet op. GE houdt vast aan zijn winstverwachting voor het hele boekjaar 2018.

Ook Honeywell ziet de rest van het jaar met vertrouwen tegemoet. Het industriebedrijf stelde zijn winst- en omzetverwachtingen naar boven bij dankzij een sterk eerste kwartaal, waarin het bijna een tiende meer omzet boekte dan vorig jaar.

Boeken

Schlumberger opende ook de boeken. De dienstverlener voor de olie-industrie behaalde in de eerste drie maanden van 2018 een hogere omzet dan in dezelfde periode van vorig jaar. De winst nam op jaarbasis met 88 procent toe.

De oliesector als geheel krijgt mogelijk last van een tweet van Trump. De Amerikaanse president hekelde in een berichtje de prijsafspraken van de OPEC. Hij zal de kunstmatige prijsopdrijving door het oliekartel ,,niet accepteren'', waarschuwde hij. Kort na het verschijnen van de reprimande daalde de prijs voor een vat Amerikaanse olie 0,5 procent tot 67,93 dollar.

Opsteker

Twitter eindigt de handelsweek met een opsteker. Het socialmediabedrijf kreeg een positieve advieswijziging van MKM Partners, dat het advies van neutral verhoogde naar buy.

Speelgoedfabrikant Mattel staat om een andere reden in de belangstelling. Beleggers verwerken het plotselinge vertrek van topvrouw Margo Georgiadis. Zij wordt opgevolgd door Ynon Kreiz.

Donderdag sloten de belangrijkste Amerikaanse graadmeters licht in het rood. Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 24.664,89 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,6 procent tot 2693,13 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,8 procent en sloot af met 7238,06 punten.