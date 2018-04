Meer winst voor Randstad-concurrent Manpower

Gepubliceerd op | Views: 166 | Onderwerpen: detachering

MILWAUKEE (AFN) - De Amerikaanse uitzender Manpower heeft het eerste kwartaal van het jaar afgesloten met een fors hogere winst in vergelijking met een jaar eerder, ondanks de extra kosten die het bedrijf maakte voor een herstructurering. Wisselkoerseffecten hadden volgens de Randstad-concurrent een significante impact op de resultaten.

Onder de streep resteerde een winst van 97 miljoen dollar, wat neerkomt op 1,47 dollar per aandeel. De extra kosten snoepten 0,27 dollar winst per aandeel af van het resultaat. Evengoed was sprake van een verbetering met circa 30 procent gelet op de winst van ruim 74 miljoen na het eerste kwart van 2017. De omzet steeg met 16 procent tot 5,5 miljard dollar. Op basis van gelijke wisselkoersen steeg de omzet met 5 procent en viel de winst een vijfde hoger uit.

De uitzender zelf sprak van een solide start van het jaar. Manpower verwacht de winst in het lopende kwartaal verder op te voeren, geholpen ook door wisselkoerseffecten.