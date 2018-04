Maar wij niet,



monsanto is een kloterig klere bedrijf dat je nooit en te nimmer in je (EU/De) economie zou moeten willen hebben.



Zij doen aan allerlei malafide praktijken om de wereld voedsel productie in hun macht te krijgen zodat iedereen afhankelijk van hen word...





geen goed signaal dat monsanto naar de EU komt.....



wat mij betreft gaat dat bedrijf liever gisteren/eergisteren en vorig week, maand jaar dan vandaag failiet.....