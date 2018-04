Meer omzet en winst voor Schlumberger

Gepubliceerd op | Views: 0

HOUSTON (AFN) - De Amerikaanse oliedienstverlener Schlumberger heeft de omzet en de winst in het eerste kwartaal van dit jaar verhoogd ten opzichte van de eerste drie maanden van 2017. In Azië deed het bedrijf het beter dan verwacht, maar de olie- en gasmarkt in Afrika en Latijns-Amerika bleef zwak.

Schlumberger boekte een omzet van 7,8 miljard dollar (6,3 miljard euro), 14 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2017. De nettowinst ging jaar over jaar zelfs met 88 procent omhoog.

In vergelijking met het voorgaande kwartaal daalden de omzet en winst wel. Het bedrijf wijt die daling vooral aan seizoensinvloeden en geplande opstartkosten van onlangs verkregen contracten.