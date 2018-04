'GE voert gesprekken over verkoop spoortak'

Gepubliceerd op | Views: 1.258

BOSTON (AFN) - General Electric (GE) overweegt naar verluidt om zijn spoortak GE Transportation te verkopen aan Wabtec, een Amerikaanse maker van locomotieven en treinonderdelen. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat de twee partijen daarover in onderhandeling zijn.

Als het tot een deal komt, dan zijn hiermee waarschijnlijk miljarden gemoeid. Een analist van Barclays schatte de waarde van het GE-onderdeel onlangs nog op 6,8 miljard dollar. Overigens denkt GE over meerdere opties na om van de spoortak af te komen. Ook een beursgang zou tot de mogelijkheden behoren voor GE Transportation.

GE kondigde vorig jaar al aan dat het verscheidene onderdelen gaat afstoten. Het industrieel concern wil zich geheel gaan toeleggen op onder meer luchtvaart en medische apparatuur. Op dat laatste terrein geldt het concern als een concurrent van Philips, dat eerder al besloot zich volledig te richten op gezondheidstechnologie.

Omzet

Dankzij de sterke luchtvaart- en gezondheidsdivisies slaagde GE er ook in om zijn omzet in het eerste kwartaal van dit jaar op te voeren. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers stelde concern stelde bovendien nog steeds op koers te liggen om aan de eerder uitgesproken winstverwachtingen van 1 tot 1,07 dollar per aandeel te voldoen. Met dat laatste hielden kenners in doorsnee geen rekening, waardoor het bedrijf vrijdag erg in trek was op de beurs.

De omzet van GE steeg in de eerste drie maanden op jaarbasis met 7 procent tot 28,7 miljard dollar. Het concern hield onder de streep wel een nettoverlies over van 1,1 miljard dollar, mede door een voorziening van 1,5 miljard dollar vanwege een overheidsonderzoek naar onregelmatigheden rond hypotheken. In het eerste kwartaal van vorig jaar bedroeg het verlies nog 187 miljoen dollar.