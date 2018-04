GE verhoogt omzet en herhaalt verwachtingen

Gepubliceerd op | Views: 208

BOSTON (AFN/BLOOMBERG) - General Electric (GE) heeft dankzij de sterke luchtvaart- en gezondheidsdivisies de omzet verhoogd in het eerste kwartaal. Het industrieel concern stelde bovendien nog steeds op koers te liggen om aan de eerder uitgesproken winstverwachtingen van 1 tot 1,07 dollar per aandeel te voldoen. Met dat laatste hielden kenners in doorsnee geen rekening.

De omzet van GE steeg in de eerste drie maanden met 7 procent tot 28,7 miljard dollar (23,3 miljard euro). Bij de luchtvaarttak was die stijging 7 procent en bij de gezondheidsdivisie 9 procent. De omzet van de in zwaar weer verkerende energietak kromp met 29 procent.

Volgens topman John Flannery zijn in het eerste kwartaal goede stappen gezet. Zo werd een kostenbesparing van 805 miljoen dollar gerealiseerd en kan mogelijk meer dan de beoogde 2 miljard dollar worden bespaard in heel 2018.

In de eerste drie maanden boekte GE een nettoverlies van 1,1 miljard dollar, mede door een voorziening van 1,5 miljard dollar vanwege een overheidsonderzoek naar onregelmatigheden rond hypotheken. In het eerste kwartaal van vorig jaar bedroeg het verlies nog 187 miljoen dollar.