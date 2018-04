Honeywell nog positiever over 2018

Gepubliceerd op | Views: 105

MORRIS PLAINS (AFN) - Het Amerikaanse industrieconcern Honeywell is nog positiever gestemd over 2018 na een naar eigen zeggen zeer sterke start van het jaar. Het bedrijf krikt zijn verwachtingen voor de winst en omzet in het hele jaar verder op.

Honeywell profiteert onder meer van de sterke vraag naar zijn producten vanuit de luchtvaartindustrie, zoals vliegtuigmotoren en cockpitonderdelen. De onderneming rekent voor heel 2018 nu op een omzet tussen 42,7 miljard tot 43,5 miljard dollar, met een sterkere winstgroei dan eerder voorzien. In januari schroefde het bedrijf ook al zijn winstprognose op. Topman Darius Adamczyk was in zijn nopjes met de resultaten.

In het eerste kwartaal ging de omzet met 9 procent omhoog tot 10,4 miljard dollar en de nettowinst steeg van 1,3 miljard naar ruim 1,4 miljard dollar. Dat was mede te danken aan positieve wisselkoerseffecten. Honeywell levert ook producten voor bijvoorbeeld de transportsector en bouw.

Het concern werkt overigens aan een opsplitsingsplan, waarbij de divisies op het gebied van woningbouw en transportsystemen worden verzelfstandigd. Dat proces wordt naar verwachting dit jaar afgerond.