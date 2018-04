'Blik op koers Akzo na splitsing'

Gepubliceerd op | Views: 595

AMSTERDAM (AFN) - Bij de presentatie van de resultaten van verfbedrijf AkzoNobel zal de aandacht dinsdagmorgen vooral uitgaan naar mogelijke geluiden over de te varen koers, nu de verkoop van de divisie Specialty Chemicals een feit is. Akzo kan zich na de splitsing volledig richten op het stroomlijnen van de verfdivisie.

Akzo besloot vorig jaar al om zijn speciaalchemietak af te splitsen. Zo hoopte het bedrijf zijn aandeelhouders tevreden te stellen nadat een mogelijk lucratieve overname van het gehele bedrijf door branchegenoot PPG Industries vorig jaar niet doorging. De deal moet voor het einde van het jaar volledig zijn afgerond.

Het bedrijf waarschuwde eerder al dat hogere prijzen voor ruwe materialen de prestaties begin dit jaar in de weg kunnen zitten. Ook wisselkoerseffecten spelen Akzo naar verwachting parten. Akzo zei vooral vertrouwen te hebben in de prestaties van de divisies voor decoratieve verven en coatings. Bij Marine en Protective Coatings sprak het bedrijf van de nodige uitdagingen.

Kenners

De lezing van Akzo wordt door kenners gedeeld. Hogere inkoopprijzen en lagere marges in opkomende markten zouden bij Decorative Paints weer gecompenseerd moeten worden door groeiende volumes en hogere verkoopprijzen. Qua volumegroei zullen regio's uiteenlopend hebben gepresteerd. Zwakkere prestaties in Europa worden daarbij naar verwachting gecompenseerd door groei in Azië en Latijns-Amerika.

Akzo zal het eerste kwartaal van het jaar afgesloten hebben met een lagere winst op een omzet die nagenoeg gelijk is aan die van het eerste kwartaal van 2017, zo blijkt uit een analistenconsensus die op de website van Akzo is gepubliceerd. De omzet komt volgens de marktkenners uit op iets meer dan 3,3 miljard euro. Het bedrijfsresultaat bedraagt 259 miljoen euro en de aangepaste nettowinst daalt tot 195 miljoen euro.